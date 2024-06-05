Ситуация с электроэнергией на этой неделе будет оставаться сложной, однако на выходных потребление уже традиционно упадет. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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Ситуация в энергосистеме ухудшилась
Причиной ухудшения ситуации в украинской энергосистеме являются последствия последней массированной ракетной атаки. Также повлияло снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличение потребления электроэнергии из-за потепления. Весомым фактором остаются ремонты на атомных электростанциях.
Именно поэтому существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей ожидать не стоит.
Эти лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть, сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться, столько мы и распределяем между областями,
– объяснил Кудрицкий.
Изменение лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или если потребление существенно снижается.
Пока ни того, ни того не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное – на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это устойчивый тренд. Поэтому на выходных будет немного легче,
– добавил председатель правления "Укрэнерго".
Была самая сложная ситуация с отключениями света за несколько последних дней
Вследствие шести комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему в Украине возник значительный дефицит в энергетике. 4 июня в Украине применяли аварийные отключения света в 7 областях, а потребление превысило лимиты.
Директор Yasno Сергей Коваленко обратился к украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Он рассказал, что 5 июня ограничения будут действовать в течение всего дня. Коваленко отметил, что в случае очередного превышения лимитов будут применяться экстренные отключения.