Об этом в Укрэнерго сообщили 4 июня в 15:50 в своем телеграм-канале. О каких областях, где вводят аварийные отключения света, говорится, читайте далее в материале.

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Аварийные отключения в 7 областях Украины

В компании отметили, что, несмотря на неоднократные требования Укрэнерго к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребления в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти.

Когда потребление значительно превысило лимиты, Укрэнерго вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется к пределам лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

Важно! В Укрэнерго отметили, что вынужденные отключения электроэнергии – следствие 6 комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему. Там отметили, что электроэнергии значительно не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.

Какая ситуация в энергетике по состоянию на 4 июня