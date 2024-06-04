Про це в Укренерго повідомили 4 червня о 15:50 у своєму телеграм-каналі. Про які області, де вводять аварійні відключення світла, йдеться, читайте далі в матеріалі.

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Аварійні відключення в 7 областях України

В компанії зазначили, що, незважаючи на неодноразові вимоги Укренерго до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.

Коли споживання значно перевищило ліміти, Укренерго вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури,

– йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

Важливо! В Укренерго наголосили, що вимушені відключення електроенергії – наслідок 6 комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему. Там зазначили, що електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Яка ситуація в енергетиці станом на 4 червня