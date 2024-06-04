Про це в Укренерго повідомили 4 червня о 15:50 у своєму телеграм-каналі. Про які області, де вводять аварійні відключення світла, йдеться, читайте далі в матеріалі.
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Аварійні відключення в 7 областях України
В компанії зазначили, що, незважаючи на неодноразові вимоги Укренерго до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.
Коли споживання значно перевищило ліміти, Укренерго вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури,
– йдеться в повідомленні.
Обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.
Яка ситуація в енергетиці станом на 4 червня
- В Укренерго розповідали, що 4 червня дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Все через зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.
- У відомстві зазначали, що ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При їхньому перевищенні обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
- Там додали, що інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.