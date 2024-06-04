Напомним, что сегодня, 4 июня, в Украине 4 июня в Украине применяли аварийные отключения света в 7 областях. Все потому что потребление превысило лимиты.
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Какими будут отключения света 5 июня
Директор Yasno Сергей Коваленко обратился к украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Он рассказал, что завтра ограничения будут действовать в течение всего дня.
Коваленко отметил, что в случае очередного превышения лимитов, будут применяться экстренные отключения.
"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такая, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит Укрэнерго. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", – завил он.
Отключение света в Украине: последние новости
- Сегодня, 4 июня, в Киеве в Киеве вводились экстренные отключения света. Из-за этого в регионе возникли перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
- Также известно, что из-за отсутствия напряжения в столице остановился фуникулер. В Киевпастрансе извинились у людей из-за неудобств.
- Заметим, что народный депутат Украины и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил о том, что украинцам стоит готовиться к длительным отключениям света, которые могут длиться до 10 часов.