Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, в Україні застосовували аварійні відключення світла у 7 областях. Усе через те що споживання перевищило ліміти.

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Якими будуть відключення світла 5 червня

Директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців через склад ситуацію в енергосистемі України. Він розповів, що завтра обмеження будуть діяти впродовж усього дня.

Коваленко зазначив, що у разі чергового перевищення лімітів, будуть застосовуватися екстрені відключення.

Зверніть увагу! Екстрені відключення застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути відсутнє невизначений час.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго. Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", – завив він.

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