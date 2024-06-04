За їхніми даними, рух транспорту зупинили орієнтовно перед 12:17 4 червня. Перед людьми перепросили через незручності.
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Що відомо про зупинку фунікулера
Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Про відновлення руху повідомимо додатково,
– заявили в Київпастрансі.
Варто зауважити, що протягом останніх місяців фунікулер зупиняється не вперше. Зокрема, 2 червня рух транспорту зупиняли через відсутність електрики зі сторони Київенерго.
Також 21 травня 2024 року рейковий транспорт зупиняв роботу. Тоді зазначали, що рух фунікулера зупиняли з технічних причин. Він не працював трохи більше як дві години.
Яка ситуація зі світлом в Україні
- 4 червня на всій території України діють ліміти електрики. Тобто у випадку перевищення – світло вимикають за графіками.
- У ДТЕК повідомили, що протягом доби 4 червня у Києві, Київській, Одеській, Донецькій областях діятимуть графіки відключень.
- Напередодні пояснювали, що у лімітів на 3 червня вистачить тільки на 80% потреб столиці в енергетиці. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснював, що у Києві багато об'єктів критичної інфраструктури, яку треба заживити першою.
- Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ситуація зі світлом протягом 3 – 9 червня буде складнішою, ніж минулого тижня. Адже її визначатимуть 3 основні фактори: плановий ремонт 2 блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня та 1 червня, прогнозоване зростання споживання світла через підвищення температури та використання кондиціонерів.