За їхніми даними, рух транспорту зупинили орієнтовно перед 12:17 4 червня. Перед людьми перепросили через незручності.

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Що відомо про зупинку фунікулера

Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Про відновлення руху повідомимо додатково,

– заявили в Київпастрансі.

Варто зауважити, що протягом останніх місяців фунікулер зупиняється не вперше. Зокрема, 2 червня рух транспорту зупиняли через відсутність електрики зі сторони Київенерго.

Також 21 травня 2024 року рейковий транспорт зупиняв роботу. Тоді зазначали, що рух фунікулера зупиняли з технічних причин. Він не працював трохи більше як дві години.

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