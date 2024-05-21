Про те, що сталося зі столичним фунікулером, повідомили в підприємстві "Київпастранс".
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В чому причина
Рух фунікулера зупинено з технічних причин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності,
– написали в "Київпастранс".
Варто зазначити, що фунікулер у Києві не працював з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Після звільнення Київської області від окупантів канатну дорогу було закрито на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтні 2022 року.
У квітні на київському фунікулері сталося вбивство
- 7 квітня у Києві на станції фунікулера спалахнув конфлікт між 29-річним чоловіком, який служив водієм в Управлінні державної охорони, та 16-річним Максимом Матерухіним. Після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка на скло.
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