По их данным, движение транспорта остановили ориентировочно перед 12:17 4 июня. Перед людьми извинились за неудобства.

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Что известно об остановке фуникулера

Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. О возобновлении движения сообщим дополнительно,

– заявили в Киевпастрансе.

Стоит заметить, что в течение последних месяцев фуникулер останавливается не впервые. В частности, 2 июня движение транспорта останавливали из-за отсутствия электричества со стороны Киевэнерго.

Также 21 мая 2024 года рельсовый транспорт останавливал работу. Тогда отмечали, что движение фуникулера останавливали по техническим причинам. Он не работал чуть больше двух часов.

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