Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на брифинге в "Медиацентре Украина", что ситуация в энергетике не критическая и управляемая, пишет 24 Канал.

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Чего ждать украинцам ближайшие годы

Сейчас общая ситуация – это недостаток генерирующих мощностей в системе, но все, что мы можем делать – это привыкать к восприятию этого (ограничений электроэнергии – 24 Канал) как нормального положения вещей на длительное время,

– заявил Харченко.

По его словам, в течение ближайших двух лет надо максимально усилить энергосистему, чтобы за следующие ориентировочно 3 года "восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений вообще не будет".

Директор Центра исследований энергетики объяснил, что до этого Украина будет жить в режиме ограничений света по 4 – 6 часов в течение суток, в Киеве – по 6 – 8 часов. Ведь в столице много объектов критической инфраструктуры, которую надо запитать первой и только остальной свет – идет обычным людям. Однако пока Киев работает, чтобы нарастить мощности в столице.

По словам Харченко, Укрэнерго распределяет свет равномерно по регионам. В областях выделяют свет сначала на критическую инфраструктуру, остальные – распределяют между людьми.

Чиновник объяснил, что свет не будут выключать ежедневно. Ведь отключения будут зависеть от большого количества параметров. В частности, и от погодных условий.

Однако заверил, что критическую инфраструктуру будут питать. В частности, смогут работать теплоснабжение, водоканал, канализация.

Каким будет лето и зима

Александр Харченко спрогнозировал, что:

самыми тяжелыми будут июль и первые две декады августа. Ведь будет максимальная потребность в охлаждении, в том числе и в промышленности, в частности, пищевой,

расходы света будут расти, а ремонтная кампания как необходимый элемент подготовки к отопительному сезону продолжится.

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Худший сценарий на зиму в моем понимании – это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, и одновременно работает критическая инфраструктура, в частности – ключевые оборонные предприятия. Я бы сказал, что нас ожидает умеренно сложная зима. Сложнее, чем последняя, но более предсказуемая и более комфортная, чем предпоследняя,

– пояснил глава Центра.

Он добавил, что не видит оснований говорить о каких-то апокалипсисах и техногенных катастрофах. Ведь убежден, что энергокомплекс выстоит.

"Есть понимание, как обезопасить, как минимум, ключевую инфраструктуру от влияния российских обстрелов. Так, не хватает финансовых ресурсов, но работа ведется", – заверил чиновник.

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Что говорят о свете в Минэнерго

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала в эфире телемарафона, что ситуация в энергосистеме является стабильной, но сложной. Ведь не хватает мощностей и сетевого потенциала, чтобы покрывать потребности потребителей.

Российские атаки усложняют работу энергетикам и ухудшают ситуацию. Несмотря на все, Минэнерго пытается как можно быстрее ликвидировать последствия, однако это отнимает время.

Россияне бьют очень-очень прицельно и точно понимают, что они хотят уничтожить. И мы имеем в результате этого значительные повреждения энергетических объектов,

– заявила заместитель министра.

Чиновница сказала, что система чувствительна к любым изменениям: к росту потребления, к плановым техническим обслуживаниям энергообъектов, новых атак со стороны россиян.

Светлана Гринчук объяснила, что ситуация может меняться каждый день. Ведь бывают дни, когда генерации хватает, пока же больше дней с дефицитом в энергосистеме. Ведь летом основной этап по техническому обслуживанию оборудования, потому что без этого оно не будет работать стабильно зимой.

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Относительно того, что Украине придется жить с отключениями минимум 2,5 года, то Светлана Гринчук объяснила, что они делают все, чтобы этого не произошло.