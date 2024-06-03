Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів на брифінгу в "Медіацентрі Україна", що ситуація в енергетиці не критична та керована, пише 24 Канал.

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Чого чекати українцям найближчі роки

Наразі загальна ситуація – це нестача генерувальних потужностей у системі, але все, що ми можемо робити – це звикати до сприйняття цього (обмежень електроенергії – 24 Канал) як нормального стану речей на тривалий час,

– заявив Харченко.

За його словами, протягом найближчих двох років треба максимально посилити енергосистему, щоб за наступні орієнтовно 3 роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".

Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що до цього Україна житиме в режимі обмежень світла по 4 – 6 годин протягом доби, у Києві – по 6 – 8 годин. Адже у столиці багато об'єктів критичної інфраструктури, яку треба заживити першою і тільки решта світла – йде звичайним людям. Проте наразі Київ працює, щоб наростити потужності в столиці.

За словами Харченка, Укренерго розподіляє світло рівномірно по регіонах. В областях виділяють світло спочатку на критичну інфраструктуру, решту – розподіляють між людьми.

Посадовець пояснив, що світло не вимикатимуть щодня. Адже відключення залежатимуть від великої кількості параметрів. Зокрема, й від погодних умов.

Проте запевнив, що критичну інфраструктуру живитимуть. Зокрема, зможуть працювати теплопостачання, водоканал, каналізація.

Яким буде літо та зима

Олександр Харченко спрогнозував, що:

найважчими будуть липень та перші дві декади серпня. Адже буде максимальна потреба в охолодженні, зокрема і в промисловості, зокрема, харчовій,

витрати світла зростатимуть, а ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону продовжиться.

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Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, та водночас працює критична інфраструктура, зокрема – ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортніша, ніж передостання,

– пояснив очільник Центру.

Він додав, що не бачить підстав говорити про якісь апокаліпсиси та техногенні катастрофи. Адже переконаний, що енергокомплекс вистоїть.

"Є розуміння, як убезпечити, як мінімум, ключову інфраструктуру від впливу російських обстрілів. Так, не вистачає фінансових ресурсів, але робота ведеться", – запевнив посадовець.

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Що кажуть про світло в Міненерго

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація в енергосистемі є стабільною, але складною. Адже не вистачає потужностей та мережевого потенціалу, щоб покривати потреби споживачів.

Російські атаки ускладнюють роботу енергетикам та погіршують ситуацію. Попри все, Міненерго намагається якомога швидше ліквідовувати наслідки, проте це забирає час.

Росіяни б'ють дуже-дуже прицільно і точно розуміють, що вони хочуть знищити. І ми маємо в результаті цього значні пошкодження енергетичних об'єктів,

– заявила заступниця міністра.

Посадовиця сказала, що система чутлива до будь-яких змін: до зросту споживання, до планових технічних обслуговувань енергооб'єктів, нових атак зі сторони росіян.

Світлана Гринчук пояснила, що ситуація може змінюватись кожного дня. Адже бувають дні, коли генерації вистачає, наразі ж більше днів з дефіцитом в енергосистемі. Адже влітку основний етап по технічному обслуговуванню обладнання, бо без цього воно не працюватиме стабільно взимку.

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Щодо того, що Україні доведеться жити з відключеннями щонайменше 2,5 роки, то Світлана Гринчук пояснила, що вони роблять все, щоб цього не сталось.