Про це 24 Каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, зауваживши, що в умовах непередбаченості обстрілів важко оперувати конкретними цифрами. Однак мовиться про втрату приблизно 6 тисяч МВт.

До теми Впродовж цілого дня діятимуть графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі 3 червня

У якому стані енергосистема

Для того, щоб краще зрозуміти, що означають 6 000 МВт, то варто знати, що взимку на піку холодів, максимального використання опалення, електроенергії та загального росту споживання, ми використовуємо приблизно 16 000 МВт.

Тепер від цієї цифри треба відняти 6 000 і ми зрозуміємо, яка потужність буде нам доступна. Мовиться про третину генерації. У літню пору також є пікові використання. Вони пов'язані не тільки з населенням, але й промисловістю, наприклад, холодильне обладнання, вентиляційне, склади, які треба охолоджувати.

Наївно вважати, що якщо третини виробництв немає, то, наприклад, з 24 годин електроенергії не буде лише 8. Я думаю, нас чекають суттєві обмеження в зимовий період, у кращому випадку електроенергія буде 12 годин, а 12 її не буде. Можливо, доходитиме й до 14 – 16 годин без світла,

– сказав Юрій Корольчук.

Проте є план, навіть попри ракетні удари, відновити хоча б 2 500 МВт з 6 000 втрачених. Це стосується і теплових електростанцій.

Чому процес відновлення такий важкий

Можна сказати, що сьогодні Україна потрапила в так звану "технологічну пастку". Наша критична інфраструктура справді зруйнована, але ми маємо можливість побудувати нову, сучасну. Однак, якщо дивитися з іншого боку, то не можемо цього зробити, бо живемо у часі війни.

Тому доводиться ремонтувати й будувати на тій основі, яка вже є. Звісно, наші теплові електростанції досить старі, хоч подекуди були модернізовані. Але про використання нового обладнання чи нових технологій навіть не варто говорити.

Для відновлення можуть використати те, що було законсервоване. Крім цього, Литва, Німеччина, Болгарія, Румунія планували передати нам своє обладнання. Але варто розуміти, що, наприклад, ТЕС у Болгарії та в Україні не будуть ідентичними, їх будували під різні потреби, інший тип вугілля, інший обсяг виробництва електроенергії,

– пояснив Юрій Корольчук.

Однак процес відновлення все-таки йде. Ключовим буде фактор ремонту на місці. До того ж не треба забувати, що знайти нове обладнання досить непросто й це потребує часу. Воно замовляється за роки, місяці наперед.

"Умовно до вересня новий трансформатор вам ніхто не виготовить просто фізично, тож виходитимемо з тих ресурсів, які були у користуванні. Але відновити 2500 МВт – це оптимальна ціль до початку опального сезону", – підкреслив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Енергетика України: актуальні новини