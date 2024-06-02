Окрім цього, частина обленерго повідомляють про аварійні відключення. Зазначимо, що у неділю графіки мали працювати двома слотами – з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00.

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Екстренні та аварійні відключення

За вказівкою Укренерго, 2 червня у частині областей України застосовують екстренні відключення світла. Йдеться про Київ, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину, Донеччину. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

Якщо в вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі,

– написали у ДТЕК.

Водночас зранку частково застосовані аварійні відключення електроенергії у Черкаській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Окрім цього з 09:20 графік аварійних відключень введено й на Хмельниччині.

"Внаслідок ракетних обстрілів енергосистема нестабільна, керовані відключення дозволять стабілізувати систему та уникнути масштабних пошкоджень", – вказали у Хмельницькобленерго.

Також графіки аварійних відключень застосували й у Сумській області. Повідомляється, що там вимкнено споживачів 1 та 2 черг.

Зазначимо! Раніше в Укренерго повідомляли, що ліміти на споживання електроенергії на 2 червня встановлено у проміжку з 01:00 до 05:00, а потім ввечері – з 19:00 до 24:00

Відключення стануть нормою