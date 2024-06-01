Водночас графіки відключень застосовуватимуть й 2 червня. Вони діятимуть вночі та ввечері.
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Відключення світла
Сергій Коваленко розповів, що 2 червня для Києва споживання обмежують на чверть. За вказівкою Укренерго, графіки працюватимуть двома слотами – з 00:00 до 05:00 та з 18:00 до 24:00. Тобто світло має бути з 05:01 до 17:59.
Однак зміни також торкнулися й вечора 1 червня.
Сьогодні відключення продовжили на годину – до 24:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у світло-сірій зоні,
– вказав гендиректор YASNO.
Тобто, якщо в цей період українці перевищуватимуть ліміти споживання, то будуть діяти графіки відключення.
"Скажу чесно, ситуація невесела. І це тільки вихідні", – констатував Коваленко.
Чому на відключення впливає погода
- В Укренерго пояснили, що у 2022 році сонячні електростанції займали близько 5% від загального обсягу генерації в Україні. Наразі ж їх частка зросла. Причиною цього є російські атаки – частка інших засобів генерації впала.
- Наразі українські ТЕС мають вдвічі менше потужностей, гідроелектростанції надають менше енергії, оскільки водопілля скоро закінчиться, на АЕС почалася ремонтна компанія, аби підготувати їх до зими.
- Відповідно, на роботу сонячних електростанцій дуже впливає погода. Зокрема, дощові хмари взагалі зводять генерацію сонячної панелі нанівець. Окрім цього, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим.
- В Укренерго констатували, що найближчим часом українцям доведеться звикнути до графіків відключень.