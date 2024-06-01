В то же время графики отключений будут применять и 2 июня. Они будут действовать ночью и вечером.

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Отключение света

Сергей Коваленко рассказал, что 2 июня для Киева потребление ограничивают на четверть. По указанию Укрэнерго, графики будут работать двумя слотами – с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00. То есть свет должен быть с 05:01 до 17:59.

Однако изменения также коснулись и вечера 1 июня.

Сегодня отключение продлили на час – до 24:00. Лимиты увеличили с 23% до 33%, поэтому возможны отключения в светло-серой зоне,

– указал гендиректор YASNO.

То есть, если в этот период украинцы будут превышать лимиты потребления, то будут действовать графики отключения.

"Скажу честно, ситуация невеселая. И это только выходные", – констатировал Коваленко.

Почему на отключение влияет погода