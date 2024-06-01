Після нічної атаки, збільшили графіки відключення світла й 1 червня. Так, енергетики спочатку повідомляли, що обмеження діятимуть з 18:00 до 23:00, однак згодом додали, що українці будуть без світла до 24:00.

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Чи вимикатимуть світло 2 червня

Так, у неділю, 2 червня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Вони поширюються як на побутових, так і на промислових споживачів.

Ліміти на споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00, а потім ввечері – з 19:00 до 24:00. В Укренерго пояснили, що якщо в цей період українці перевищуватимуть ліміти споживання, то будуть діяти графіки відключення.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.



Відключення світла 2 червня / Інфографіка Укренерго