Новий тариф та відключення світла

Передбачається, що збільшення тарифу ніяк не вплине на частоту відключень світла. Так, під час розмови з 24 Каналом, експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко пояснює, що влітку відключень може ставати навіть більше, ніж це було раніше через пікове навантаження на енергосистему.

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За його словами, на це вплине ціла низка факторів, як от: ремонт, підвищене використання кондиціонерів, витрати через спекотну погоду та інше.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова З одного боку, ремонтної кампанії, а з іншого боку – збільшаться витрати через спекотну погоду і підвищене використання кондиціонерів. Це по-перше. А по-друге, за два місяці неможливо відремонтувати значні обсяги зруйнованої потужності, оскільки це потребує набагато більше часу.

Водночас банкір Сергій Фурса наголошує, що ремонт – це процес, що триває довго. А, отже, підвищення вартості електроенергії не може спричинити миттєву стійкість енергосистеми. Однак, у перспективі, це може допоможе уникнути серйозних руйнувань.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Довгостроково це збільшить стійкість нашої системи, зробить менше ризиків при подальших атаках і дозволить більше відновити з часом. Знову ж таки, це час, зрозуміло, що це не один тиждень, навіть не один місяць.