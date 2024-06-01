Новый тариф и отключение света

Предполагается, что увеличение тарифа никак не повлияет на частоту отключений света. Так, во время разговора с 24 Каналом, эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко объясняет, что летом отключений может становиться даже больше, чем это было раньше из-за пиковой нагрузки на энергосистему.

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По его словам, на это повлияет целый ряд факторов, таких как: ремонт, повышенное использование кондиционеров, расходы из-за жаркой погоды и прочее.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова С одной стороны, ремонтной кампании, а с другой стороны – увеличатся расходы из-за жаркой погоды и повышенного использования кондиционеров. Это во-первых. А во-вторых, за два месяца невозможно отремонтировать значительные объемы разрушенной мощности, поскольку это требует гораздо больше времени.

В то же время банкир Сергей Фурса отмечает, что ремонт – это процесс, что длится долго. А, следовательно, повышение стоимости электроэнергии не может вызвать мгновенную устойчивость энергосистемы. Однако, в перспективе, это может поможет избежать серьезных разрушений.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Долгосрочно это увеличит устойчивость нашей системы, сделает меньше рисков при дальнейших атаках и позволит больше восстановить со временем. Опять же, это время, понятно, что это не одна неделя, даже не один месяц.