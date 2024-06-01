Так, тепер тариф на світло 4,32 за кіловат-годину. Він діятиме до 30 квітня 2025 року. У компанії YASNO пояснили, в яких саме платіжках уже буде новий тариф.

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Новий тариф на електроенергію

У компанії зауважили, що новий тариф діє з 1 червня.

Тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) – з новими,

– пояснили в YASNO.

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З чого складається тариф на електроенергію / Інфографіка YASNO

Важливо! У компанії зазначили, що ті, хто мають двозонний лічильник, надалі платитимуть вдвічі менше за електроенергію, яку вони споживають з 23:00 до 07:00. Зокрема, 2,16 гривні за кіловат-годину.

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