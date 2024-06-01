Так, тепер тариф на світло 4,32 за кіловат-годину. Він діятиме до 30 квітня 2025 року. У компанії YASNO пояснили, в яких саме платіжках уже буде новий тариф.
Зверніть увагу У Міненерго пояснили, чому тариф на світло однаковий для всіх, незалежно від обсягу споживання
Новий тариф на електроенергію
У компанії зауважили, що новий тариф діє з 1 червня.
Тому рахунки за травень ще будуть зі старими цінами, а за червень (які ви отримаєте в липні) – з новими,
– пояснили в YASNO.
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З чого складається тариф на електроенергію / Інфографіка YASNO
Важливо Графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку ворога, – Міненерго
Чому підняли тариф на електроенергію
- Глава Міненерго заявив, що підвищення тарифу необхідний крок, аби не залишитися без світла, втримати систему.
- Україну чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів.
- "Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо залучити усі можливі ресурси", – наголосив Герман Галущенко.
- Міністр зазначив, якби Росія систематично не руйнувала нашу енергетичну інфраструктуру, тарифи поки що залишилися б незмінними.
- Додав, що в умовах складної економічної ситуації через повномасштабну війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 гривні за кіловат-годину).
- Водночас Галущенко наголосив, що держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Пояснив, що тариф у розмірі 2,64 гривні покривав тільки третину реальної вартості електроенергії.