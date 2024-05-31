Чому немає диференційованого тарифу, в ефірі телемарафону відповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

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За словами посадовиці, сценарії, коли той, хто споживає мало, платить за електроенергію менше, розглядалися, проговорювалися й прораховувалися. Втім, наголосила Гринчук, були завеликі ризики зловживання такою диференційованою системою.

Були значні ризики несправедливої оплати споживачами за електроенергію. Тому що в нас є багато колективних споживачів, багато споживачів, які досі без відповідних лічильників. І дуже важко буде визначити, яку саме ціну вони мають заплатити, який саме обсяг споживання у них,

– підкреслила заступниця міністра.

Тож аби уникати таких зловживань і все-таки справедливо підходити, уряд зупинився на такому варіанті, підсумувала Гринчук. Водночас додала, що нічний тариф зберігається на рівні 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину.

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