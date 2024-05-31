Почему нет дифференцированного тарифа, в эфире телемарафона ответила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

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По словам чиновницы, сценарии, когда тот, кто потребляет мало, платит за электроэнергию меньше, рассматривались, проговаривались и просчитывались. Впрочем, подчеркнула Гринчук, были слишком большие риски злоупотребления такой дифференцированной системой.

Были значительные риски несправедливой оплаты потребителями за электроэнергию. Потому что у нас есть много коллективных потребителей, много потребителей, которые до сих пор без соответствующих счетчиков. И очень трудно будет определить, какую именно цену они должны заплатить, какой именно объем потребления у них,

– подчеркнула заместитель министра.

Поэтому, чтобы избежать таких злоупотреблений и все-таки справедливо подходить к этому вопросу, правительство остановилось на таком варианте, подытожила Гринчук. В то же время она добавила, что ночной тариф сохраняется на уровне 2 гривны 16 копеек за киловатт-час.

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