Кроме этого, часть облэнерго сообщают об аварийных отключениях. Отметим, что в воскресенье графики должны были работать двумя слотами – с 00:00 до 05:00 и с 18:00 до 24:00.

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Экстренные и аварийные отключения

По указанию Укрэнерго, 2 июня в части областей Украины применяют экстренные отключения света. Речь идет о Киеве, Киевской области, Одесской области ину, Днепропетровскую, Донецкую область. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме,

– написали в ДТЭК.

В то же время утром частично применены аварийные отключения электроэнергии в Черкасской, Черновицкой и Кировоградской областях. Кроме этого с 09:20 график аварийных отключений введен и в Хмельницкой области.

"Вследствие ракетных обстрелов энергосистема нестабильна, управляемые отключения позволят стабилизировать систему и избежать масштабных повреждений", – указали в Хмельницкоблэнерго.

Также графики аварийных отключений применили й в Сумской области. Сообщается, что там отключены потребители 1 и 2 очередей.

Отметим! Ранее в Укрэнерго сообщали, что лимиты на потребление электроэнергии на 2 июня установлено в промежутке с 01:00 до 05:00, а затем вечером – с 19:00 до 24:00

Отключения станут нормой