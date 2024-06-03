Цей стан ДніпроГЕС впливає, зокрема, і на можливість нормальної роботи об'єкта. Про це в етері Суспільного розповів голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" – Володимира Кудрицького, передає 24 Канал.

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Стан ДніпроГЕС оцінюють, як складний

Кудрицький висловив занепокоєння щодо технічного стану ДніпроГЕС, наголосивши, що станція зараз "перебуває у скрутному становищі". В Укренерго також зазначили, що ця нещодавня атака російських окупантів – не перший випадок, коли Дніпровська гідроелектростанція стає мішенню для атак окупантів.

"Ворог протягом цього року декілька разів атакував ДніпроГЕС",

– наголосив Кудрицький.

Голова Укренерго визнав, що станція зазнала значних пошкоджень. Говорячи про потенціал відновлення роботи ДніпроГЕС, Кудрицький наголосив на проблемах, пов'язаних з постійними обстрілами, які перешкоджають стабілізації робочих процесів на об'єкті.

Є серйозні перешкоди для її нормальної роботи,

– сказав Кудрицький.

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ДніпроГЕС перебуває у критичному стані