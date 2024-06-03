Это состояние ДнепроГЭС влияет, в частности, и на возможность нормальной работы объекта. Об этом в эфире Суспильного рассказал председатель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" – Владимира Кудрицкого, передает 24 Канал.

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Состояние ДнепроГЭС оценивают, как сложное

Кудрицкий выразил обеспокоенность относительно технического состояния ДнепроГЭС, отметив, что станция сейчас "находится в трудном положении". В Укрэнерго также отметили, что эта недавняя атака российских оккупантов – не первый случай, когда Днепровская гидроэлектростанция становится мишенью для атак оккупантов.

"Враг в течение этого года несколько раз атаковал ДнепроГЭС",

– подчеркнул Кудрицкий.

Председатель Укрэнерго признал, что станция получила значительные повреждения. Говоря о потенциале восстановления работы ДнепроГЭС, Кудрицкий отметил проблемы, связанных с постоянными обстрелами, которые препятствуют стабилизации рабочих процессов на объекте.

Есть серьезные препятствия для ее нормальной работы,

– сказал Кудрицкий.

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ДнепроГЭС находится в критическом состоянии