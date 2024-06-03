Володимир Кудрицький 2 червня розповів у ефірі Суспільного, що погіршення ситуації з електрикою спричинили три фактори. Раніше в Укренерго пояснили, чому вимикають світло при негоді, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію в енергосистемі України

Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом декількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі,

– заявив Кудрицький.

За його словами, ситуацію в енергосистемі протягом тижня, 3 – 9 червня, визначатимуть 3 основні фактори:

з суботи (ймовірно – 1 червня) вийшли у плановий ремонт два блоки атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня та 1 червня. Адже Росія пошкодила декілька теплових та гідроелектростанцій;

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

Голова Укренерго пояснив, що дефіцит світла цього тижня не зможуть фізично перекрити імпортом електроенергії з Європи. Тому з 3 червня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень, щоб збалансувати систему.

Володимир Кудрицький закликав економити світло вранці та ввечері щодня, коли дефіцит найбільший.

Укренерго повідомило про відключення

В Укренерго ввечері 2 червня повідомили, що протягом всієї доби 3 червня по всій Україні діятимуть ліміти споживання світла.

Якщо область перевищить ліміти, то там діятимуть графіки погодинних відключень як для промисловості, так і для домівок людей. Попри дефіцит, світло не вимикатимуть на об'єктах критичної інфраструктури.

У ДТЕК повідомили, що виділених Укренерго лімітів вистачить на покриття потреб 80% Києва, 68% Київщини, 74% Одещини, 84% Донеччини.

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