Під час масованої атаки 1 червня ворог знову бив по енергетиці. Окрім того, окупанти також атакували 2 теплоелектростанції й 2 гідроелектростанцій.

До теми В Україні діють ліміти на споживання: коли можуть вимкнути світло

Як вимикатимуть світло 3 червня

В Укренерго повідомили, що протягом доби 3 червня будуть діяти графіки відключення світла. Ліміти встановлені протягом усієї доби, тому з 00:00 й впродовж усього дня будуть діяти ліміти на споживання.

Так, якщо українці будуть споживати більше електроенергії й перевищувати ліміти, то обленерго можуть застосовувати як для побутових, так і для промислових споживачів графіки погодинних відключень. Втім, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.



Чи будуть вимикати світло 3 червня / Інфографіка Укренерго

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