Во время массированной атаки 1 июня враг снова бил по энергетике. Кроме того, оккупанты также атаковали 2 теплоэлектростанции и 2 гидроэлектростанции.
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Как будут выключать свет 3 июня
В Укрэнерго сообщили, что в течение суток 3 июня будут действовать графики отключения света. Лимиты установлены в течение всех суток, поэтому с 00:00 и в течение всего дня будут действовать лимиты на потребление.
Так, если украинцы будут потреблять больше электроэнергии и превышать лимиты, то облэнерго могут применять как для бытовых, так и для промышленных потребителей графики почасовых отключений. Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.
Будут ли выключать свет 3 июня / Инфографика Укрэнерго
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В Украине выросла цена на электроэнергию
- Правительство 31 мая 2024 года повысило тариф на электроэнергию почти вдвое. Поэтому, с 1 июня 2024 года будет действовать единая цена за свет для потребителей – это 4,32 гривны за киловатт-час. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что повышение тарифа – это "сложный, но необходимый шаг". Он пояснил, что после массированных атак энергосистема нуждается в восстановлении и реконструкции.
- Эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко заявил, что летом отключений света может стать больше. Он объяснил это тем, что в жаркие дни будет расти нагрузка на энергосистему. Более того, Омельченко считает, что отключение света из-за дефицита и нагрузки на энергосистему могут продолжаться не только в течение всей войны, но и после ее окончания.
- В компании YASNO объяснили, что в платежках за май будет еще старая цена – 2.64 гривны. В платежках за июнь для украинцев уже будет новая цена – 4,32 гривны. Кроме того, те, кто имеют двухзонный счетчик, будут платить вдвое меньше за электроэнергию, которую они потребляют с 23:00 до 07:00, – 2,16 гривны за киловатт-час.