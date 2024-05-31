При каком условии электроэнергии быть
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, для того, чтобы бизнес не отключали от электроэнергии – компания должна импортировать более 80% электроэнергии от общего потребления на соответствующее время.
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В случае если объем приобретенной импортированной электроэнергии в соответствующем расчетном часу менее 80% общего объема потребления небытовым потребителем в каждом расчетном часе, оператором системы распределения возобновляется применение мер по принудительному ограничению электроснабжения начиная со времени выявления такого факта и до завершения суток поставки,
– говорится в решении Кабмина.
Как сообщается, новые правила обоснованы необходимостью гарантировать операционную безопасность объединенной энергетической системы Украины в условиях возможных массированных обстрелов, благодаря импорту электроэнергии из стран ЕС.
Какие новые цены будут на электроэнергию для бизнеса
НКРЭКУ установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые начнут действовать с 1 июня. Итак, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 будут составлять 5 600 гривен за мегаватт-час.
Также обновились следующие тарифы:
- Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
- Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час;
- На балансирующем рынке в промежутке с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт-час;
- На балансирующем рынке в промежутке с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час;
- На балансирующем рынке в промежутке с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час.