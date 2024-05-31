За якої умови електроенергії бути

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії – компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.

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У разі коли обсяг придбаної імпортованої електроенергії у відповідній розрахунковій годині менше 80% загального обсягу споживання непобутовим споживачем у кожній розрахунковій годині, оператором системи розподілу відновлюється застосування заходів з примусового обмеження електропостачання починаючи з часу виявлення такого факту і до завершення доби постачання,

– йдеться у рішенні Кабміну.

Як повідомляється, нові правила обґрунтовані потребою гарантувати операційну безпеку об'єднаної енергетичної системи України в умовах можливих масованих обстрілів, завдяки імпорту електроенергії з країн ЄС.

Зауважте! Раніше для запобігання відключенням бізнесу необхідно було імпортувати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді з жовтня по квітень і 30% – з травня по вересень.

Які нові ціни будуть на електроенергію для бізнесу

НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які почнуть діяти з 1 червня. Отже, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 становитимуть 5 600 гривень за мегават-годину.

Також оновилися наступні тарифи: