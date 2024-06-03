В енергосистемі дефіцит

Про це повідомили в Укренерго. Там також пояснили причини, чому українцям доведеться повернутись до графіків відключення світла.

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"Завтра, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозують впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що причина – зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

Увага! Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Також в Укренерго додали, що при перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відлкючень.

Ситуація зі світлом в Україні: актуально