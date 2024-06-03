В энергосистеме дефицит

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там также объяснили причины, почему украинцам придется вернуться к графикам отключения света.

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"Завтра, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируют в течение всех суток. Его объем будет выше, чем сегодня", – говорится в сообщении.

Отмечают, что причина – рост потребления из-за жары и снижения объемов импорта.

Внимание! Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Также в Укрэнерго добавили, что при превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

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