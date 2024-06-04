Відключення світла будуть тривалі

Як заявив народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, ситуація в енергетиці – надскладна, адже ворог систематично завдає прицільних ударів по енергосистемі України. Тому населенню варто зважати не тільки на підвищення тарифу на світло, але й думати про те, як підготуватися до важкої зими.

Читайте також: Тариф на світло зріс: як отримати додаткову компенсацію на оплату комуналки, окрім субсидії

Він рекомендує усім бути готовими до того, що за температури у –10 градусів, українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин – без нього. За його словами, це може бути середньостатистичним сценарієм цієї зими.

Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно… і це найголовніший момент зараз, ще головніший, ніж сам тариф на електроенергію… ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна і ми її бачимо на початку літа і вона буде взимку, на жаль, ще складнішою,

– сказав депутат.

На скільки зріс тариф за електроенергію

Міненерго повідомило про зростання тарифу на електроенергію 31 травня 2024 року. З 1 червня він становить вже 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна буде чинна до 1 травня 2025 року. Згодом може відбутися новий перегляд розміру тарифу.

Нагадаємо! Тариф на світло в Україні становив 2,64 гривні за кіловат-годину незалежно від спожитого обсягу електроенергії. Останній раз він змінювався рік тому, 30 травня. Також у 2023 році зріс тариф і на розподіл електроенергії.