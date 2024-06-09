Про це повідомили в Укренерго. Водночас в компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі, відключення можуть повернути.
До теми Сьогодні в Україні без графіків: відключення світла скасовані
Чому скасували відключення
В Укренерго пояснили, що відключення світла скасували з 2 причин. По-перше, у вихідний день знизилося споживання електроенергії. По-друге, в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.
Втім, у разі зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Відключень світла 9 червня не буде / Інфографіка Укренерго
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