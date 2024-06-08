В Укренерго відповіли, чи є зараз ризик повного блекауту. Також пояснили, чому не варто плутати його з контрольованими відключеннями.

Читайте також Прогноз складний: чому довелося ввести відключення світла і що чекає Україну влітку

Чи є загроза повного блекауту в Україні

"Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергією в системі та споживанням порушено, і Укренерго не контролює роботу системи", – пояснили в компанії.

Додали, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які Укренерго застосовує саме для того, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

Наразі Укренерго не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів,

– підкреслили в компанії.

Мета Росії – повний блекаут

Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Про це на засіданні Ради Керуючих МАГАТЕ у Відні заявив міністр енергетики.

Найбільших руйнувань завдано об'єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об'єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 гігаватів потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку,

– наголосив Герман Галущенко.

Також посадовець підкреслив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози й для АЕС, а, отже, і для ядерної та радіаційної безпеки.

Зараз атаки зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога – повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити,

– заявив очільник Міненерго.

Галущенко додав, що важливе завдання – захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека.