У суботу, 8 червня, також пом'якшили обмеження, скоротивши їх на дві години. Графіки ввели не з 16:00, а з 18:00.

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Як будуть відключати світло 9 червня

9 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00,

– ідеться в повідомленні Укренерго.

Обмеження не будуть стосуватися об'єктів критичної інфраструктури.

У ДТЕК уточнили, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть у Києві, в Київській, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.