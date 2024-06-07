Поради від перепадів напруги

Передусім, варто подбати про те, щоб холодильник не був увімкнений в розетку під час відключення та відновлення енергопостачання.

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Коли вимикається електрика, краще витягнути штепсель з розетки. Також не слід вмикати техніку одразу після відновлення електропостачання, адже можливі стрибки напруги. Краще зачекати 5-10 хвилин.

Для захисту побутової техніки від стрибків напруги, можна використовувати так звані стабілізатори напруги. Їх потрібно встановити у розетку та підключити техніку через них.

Цікаво! Стабілізатор вирівнює напругу, забезпечуючи безперебійне електропостачання техніки. Коли електрика знову з'явиться, стабілізатор самостійно витримає кілька хвилин і лише потім увімкне техніку.

Як зберегти температуру в холодильнику

Збереження температури:

Пам'ятайте, що холодильник зберігатиме низьку температуру деякий час після відключення електрики. Перевірте стан ущільнювачів і за необхідності замініть їх, щоб запобігти витоку прохолоди.

Влітку не відчиняйте вікна в пікові години спеки, щоб підтримувати прохолодну температуру в кімнаті.

Мінімізуйте відкривання дверцят:

Не відкривайте холодильник надовго і дуже часто, щоб зберегти холод всередині.

Додаткові методи охолодження:

Якщо світло не з'явилося, а температура в холодильнику починає підвищуватися, застосуйте додаткові методи охолодження. Наприклад, використовуйте спеціальні акумулятори холоду. Це місткості, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.

Можна також використовувати блоковий чи сухий лід. Всередину холодильника можна покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою. Заливайте воду в пляшки не доверху, щоб лід не розірвав їх при замерзанні.

Щоб вода танула повільніше, змішайте її з сіллю.

Правильне заповнення холодильника:

Для забезпечення оптимальної роботи холодильника важливо правильно заповнювати його об'єм. Не закривайте вентиляційні отвори й не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.

Уникайте гарячих страв: