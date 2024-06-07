Поради від перепадів напруги

Передусім, варто подбати про те, щоб холодильник не був увімкнений в розетку під час відключення та відновлення енергопостачання.

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Коли вимикається електрика, краще витягнути штепсель з розетки. Також не слід вмикати техніку одразу після відновлення електропостачання, адже можливі стрибки напруги. Краще зачекати 5-10 хвилин.

Для захисту побутової техніки від стрибків напруги, можна використовувати так звані стабілізатори напруги. Їх потрібно встановити у розетку та підключити техніку через них.

Як зберегти температуру в холодильнику

Збереження температури:

  • Пам'ятайте, що холодильник зберігатиме низьку температуру деякий час після відключення електрики. Перевірте стан ущільнювачів і за необхідності замініть їх, щоб запобігти витоку прохолоди.
  • Влітку не відчиняйте вікна в пікові години спеки, щоб підтримувати прохолодну температуру в кімнаті.

Мінімізуйте відкривання дверцят:

  • Не відкривайте холодильник надовго і дуже часто, щоб зберегти холод всередині.

Додаткові методи охолодження:

  • Якщо світло не з'явилося, а температура в холодильнику починає підвищуватися, застосуйте додаткові методи охолодження. Наприклад, використовуйте спеціальні акумулятори холоду. Це місткості, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.
  • Можна також використовувати блоковий чи сухий лід. Всередину холодильника можна покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою. Заливайте воду в пляшки не доверху, щоб лід не розірвав їх при замерзанні.
  • Щоб вода танула повільніше, змішайте її з сіллю.

Правильне заповнення холодильника:

  • Для забезпечення оптимальної роботи холодильника важливо правильно заповнювати його об'єм. Не закривайте вентиляційні отвори й не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.

Уникайте гарячих страв:

  • Не ставте в холодильник гарячі чи теплі страви. Вони швидко нагрівають простір навколо себе, що може нашкодити холодильнику.