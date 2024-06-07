Советы от перепадов напряжения

Прежде всего, стоит позаботиться о том, чтобы холодильник не был включен в розетку во время отключения и восстановления энергоснабжения.

Читайте также Ситуация улучшится или станет еще хуже: что будет с отключениями света зимой

Когда выключается электричество, лучше вытащить штепсель из розетки. Также не следует включать технику сразу после восстановления электроснабжения, ведь возможны скачки напряжения. Лучше подождать 5-10 минут.

Для защиты бытовой техники от скачков напряжения, можно использовать так называемые стабилизаторы напряжения. Их нужно установить в розетку и подключить технику через них.

Как сохранить температуру в холодильнике

Сохранение температуры:

  • Помните, что холодильник будет сохранять низкую температуру некоторое время после отключения электричества. Проверьте состояние уплотнителей и при необходимости замените их, чтобы предотвратить утечку прохлады.
  • Летом не открывайте окна в пиковые часы жары, чтобы поддерживать прохладную температуру в комнате.

Минимизируйте открывание дверцы:

  • Не открывайте холодильник надолго и слишком часто, чтобы сохранить холод внутри.

Дополнительные методы охлаждения:

  • Если свет не появился, а температура в холодильнике начинает повышаться, примените дополнительные методы охлаждения. Например, используйте специальные аккумуляторы холода. Это емкости, заполненные солевым раствором большой теплоемкости.
  • Можно также использовать блочный или сухой лед. Внутрь холодильника можно положить замороженные контейнеры или бутылки с водой. Заливайте воду в бутылки не доверху, чтобы лед не разорвал их при замерзании.
  • Чтобы вода таяла медленнее, смешайте ее с солью.

Правильное заполнение холодильника:

  • Для обеспечения оптимальной работы холодильника важно правильно заполнять его объем. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте посуду вплотную друг к другу, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.

Избегайте горячих блюд:

  • Не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя, что может навредить холодильнику.