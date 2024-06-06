Будут ли отключения зимой

В разговоре с 24 Каналом гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что украинцев будет ждать сложная зима. Вследствие обстрелов, энергосистема Украины частично не подлежит восстановлению.

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Сергей Коваленко Генеральный директор YASNO К сложной зиме с отключениями готовиться стоит, хотя бы потому, что наш враг – Россия и он очень коварный. Мы не можем в первую очередь знать их планы. Но если смотреть на текущую ситуацию, то да, зима будет непростой.

Коваленко отмечает, что спрогнозировать сколько объектов успеют отремонтировать энергетики сверхтяжело. Тем более, что зимой спрос на электроэнергию среди населения будет расти. Соответственно нагрузка на систему увеличится и регулировать ситуацию станет труднее.

Как улучшить ситуацию

Коваленко отмечает, что каждый украинец должен работать над энергоэффективностью и энергосбережением. Ведь именно благодаря этому, общая энергосистема будет работать эффективнее.

Наша главная задача сейчас – не концентрироваться на планах россиян, а максимально включаться в процесс энергоэффективности и энергосбережения. Как бизнесу, так и бытовым потребителям. Каждый делает свое. Силы обороны – сбивают российские ракеты, а мы – поддерживаем Силы обороны и энергосистему. Первых – донатами, вторую – сбережением потребления и вовремя оплаченными счетами,

– подчеркнул Коваленко.

Обратите внимание! Чтобы эффективно экономить электроэнергию, нужно правильно использовать бытовые приборы. Как это делать, читайте здесь.