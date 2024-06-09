Про це повідомили в Укренерго. Також у компанії назвали причину скасування відключень, передає 24 Канал.

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Відключення світла 9 червня не буде

Так, близько 10:40 в Укренерго заявили, що відключення світла в неділю не очікуються.

Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових і побутових споживачів не прогнозується,

– повідомили в компанії.

Також пояснили, що причина – зниження споживання у вихідний день і повернення в роботу енергоблока АЕС. Додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Зауважимо, що спочатку про скасування відключень повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. Незабаром написали у ДТЕК.

Водночас наголосили: "Пам'ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо".

Коротка довідка. Ввечері 8 червня в Укренерго повідомляли, що в неділю всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

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