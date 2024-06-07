За словами Власенка, новий порядок має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії. Від цього в українців має покращитися ситуація зі світлом.

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Новий порядок розподілу лімітів працюватиме у тестовому режимі

Перший заступник глави Міненерго зазначив, що із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.

У зв'язку з цим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин,

– сказав Власенко.

Посадовець зазначив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

"Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів", – сказав він.

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Кабмін затвердив порядок застосування граничних величин споживання

До цього 24 травня Кабмін затвердив порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Цей порядок визначає взаємодію між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі, операторами систем розподілу, а також споживачами в процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

У Міністерстві енергетики України, яке розробило цей документ, зазначали, що згідно з порядком, обласні та Київська міські військові адміністрації готують і затверджують переліки критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання згідно зі встановленим мінімальним навантаженням.

А компанія Укренерго, як мовиться у документі, зобов'язана забезпечити справедливу та рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків.

Як наголосили в Міненерго, це рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого та рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів, що мають пріоритетне електропостачання.