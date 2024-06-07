Відомо, що 7 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення. Це відбувається за вказівкою Укренерго.
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Розподіл лімітів
Виділених Укренерго лімітів вистачить на 75% потреб столиці:
- 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів.
- 50% буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови)
За попередньою інформацією, у ніч з п’ятниці на суботу, 8 червня, буде запущений додатковий блок на АЕС. Це потенційно покращить ситуацію в енергосистемі.
Крім цього у КМВА закликали використовувати електроенергію максимально економно.
Крім Києва, стабілізаційні відключення будуть діяти на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.
Коли ситуація зі світло може стати тяжчою
- В Укренерго розповіли, що найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте споживання.
- У компанії зазначили, що покрити це споживання буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених теплових та гідроелектростанціях. Енергосистему було пошкоджено внаслідок російських атак.
- Крім цього, влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.