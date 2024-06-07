Відомо, що 7 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення. Це відбувається за вказівкою Укренерго.

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Розподіл лімітів

Виділених Укренерго лімітів вистачить на 75% потреб столиці:

25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури – лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів.

50% буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови)

За попередньою інформацією, у ніч з п’ятниці на суботу, 8 червня, буде запущений додатковий блок на АЕС. Це потенційно покращить ситуацію в енергосистемі.

Крім цього у КМВА закликали використовувати електроенергію максимально економно.

Крім Києва, стабілізаційні відключення будуть діяти на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.

Коли ситуація зі світло може стати тяжчою