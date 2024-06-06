В Укренерго розповіли, що найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте споживання.

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Відновлювальні роботи тривають

У компанії зазначили, що покрити це споживання буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених теплових та гідроелектростанціях. Енергосистему було пошкоджено внаслідок російських атак.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими,

– пояснили в Укренерго.

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