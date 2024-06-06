В Укренерго розповіли, що найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте споживання.
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Відновлювальні роботи тривають
У компанії зазначили, що покрити це споживання буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених теплових та гідроелектростанціях. Енергосистему було пошкоджено внаслідок російських атак.
До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими,
– пояснили в Укренерго.
Як вимикатимуть світло у споживачів 6 червня
- В енергосистемі України й досі зберігається дефіцит. Через це впродовж цілого дня по всіх областях діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.
- В компанії Укренерго розповіли, що 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
- Водночас у компанії наголосили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.