В Укрэнерго рассказали, что самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут расти, поскольку из-за жары возрастет потребление.
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Восстановительные работы продолжаются
В компании отметили, что покрыть это потребление будет трудно, поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных тепловых и гидроэлектростанциях. Энергосистема была повреждена в результате российских атак.
К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой,
– объяснили в Укрэнерго.
Как будут выключать свет у потребителей 6 июня
- В энергосистеме Украины и до сих пор сохраняется дефицит. Поэтому в течение целого дня по всем областям будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
- В компании Укрэнерго рассказали, что 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
- В то же время в компании отметили, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.