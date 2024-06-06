Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему в Киеве свет отключают чуть больше, чем в остальных регионах.

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Чиновник отметил, что ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Поэтому ограничения будут. И если не будем укладываться в графики, Укрэнерго будет вводить экстренные ограничения.

В Киеве отключают чуть больше, чем по остальным регионам. Это связано, в частности, с большим количеством критической инфраструктуры,

– отметил Коваленко.

Объяснил, что от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической. И уже остаток распределяется между всеми потребителями.

Также гендиректор Yasno выразил надежду, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время.

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