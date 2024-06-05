Поэтому сейчас графики стабилизационных отключений в 12 областях не действуют. В каких областях сейчас действуют аварийные отключения – читайте в материале 24 Канал.

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В 12 областях ввели аварийные отключения

В Укрэнерго отметили, что из-за превышения лимитов потребления с 20:40 компания вынуждена

применить аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской, Кировоградской областях.

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры,

– отметили в Укрэнерго.

Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления.

Какова ситуация с аварийными отключениями по областям

Львовская область

В "Львовоблэнерго" отметили, что из-за превышения лимита мощности во Львове и области введены аварийные отключения, в соответствии с НЭК "Укрэнерго". Поэтому в облэнерго просят экономно пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить новые обесточивания.

Прикарпатье

Прикарпатские СМИ сообщили, что из-за превышения лимита на Прикарпатье от НЭК "Укрэнерго" поступили указания ввести графики аварийных отключений для 4 из 10 очередей.

В медов напомнили, что графики аварийных отключений не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания. В связи с этим энергетики в очередной раз призывают к экономии.

Черкасская область

В пресс-службе "Черкассыоблэнерго" рассказали, что по Черкасской области в 20:52 частично применены графики аварийных отключений. Это сделали по команде НЭК "Укрэнерго".

"Потребность в сбережении электрической энергии остается крайне необходимой, поэтому просим потребителей, максимально уменьшить использование электроприборов. Это поможет профильным службам быстрее сбалансировать работу энергосистемы", – сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в "Черкассыоблэнерго", время на применение графиков аварийных отключений составляет до 15 минут. При этом осуществляется отключение как юридических, так и бытовых потребителей.

В то же время спрогнозировать момент, когда возникнет необходимость применить специальные графики аварийных отключений и графики аварийных отключений невозможно.

Черниговская область

В АО "Черниговоблэнерго" отметили, что 5 июня в 20:52 поступило распоряжение о применении на всей территории Черниговщины 1 и 2 очереди графиков аварийного отключения электроснабжения, касающихся бытовых и небытовых потребителей. Причина – дефицит электроэнергии в сети.

Каждый потребитель может выяснить для себя, к какой очереди он принадлежит, найдя свой адрес в таблице. Пиковые часы потребления электроэнергии – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время следует ограничить потребление электроэнергии.

Сумская область

В АО "Сумыоблэнерго" рассказали, что по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений.

Сейчас аварийно отключены потребители 1, 2 и 3 очередей. Проверить свою очередь отключений (введя собственный адрес) можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям" – "Отключение" в момент отключения.

Специалисты "Сумыоблэнерго" делают все возможное для стабилизации ситуации.

Кировоградская область

Городской голова города Александрия Сергей Кузьменко рассказал, что с 20:00 5 июня дополнительно к графикам почасовых отключений вводятся графики аварийных отключений.

Такой приказ по Кировоградской области обнародовало Укрэнерго из-за превышения предельных величин потребления,

– объяснил он.

По словам мэра Александрии, это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему. Этот график вводится в экстренном порядке, поэтому предварительно обнародовать его невозможно.

Одесская область

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в Одесской области ввели экстренные отключения света. Графики почасовых отключений не действуют.

В сообщении компании указано, что экстренные отключения ввели по распоряжению Укрэнерго из-за сложной ситуации энергосистеме, вызванную российскими обстрелами. Графики почасовых отключений в это время не действуют.

"Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют", – говорится в сообщении ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщили, что 6 июня в Одесской и еще ряде областей будут действовать стабилизационные отключения света.