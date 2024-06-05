Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что хоть в Украине не будет "армагеддона", однако, безусловно, украинцы испытают немало дискомфорта. В частности, отключения света могут стать на порядок более длительными.

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Главная проблема энергосистемы сейчас – это пиковые часы, когда мы действительно не имеем достаточных генерирующих возможностей. Поэтому первое, что нужно восстанавливать сейчас – именно эту мощность, а это газотурбинная технология. В это надо как можно больше и интенсивнее инвестировать,

– подчеркнул Александр Харченко.

Чего украинцам ждать зимой

Многие аналитики прогнозируют, что следующая зима в Украине будет чрезвычайно сложной. Поэтому сейчас как местные власти в разных регионах, так и энергетики работают над тем, чтобы даже при самых сложных условиях работала прежде всего критическая инфраструктура. Поэтому кризисных ситуаций по крайней мере в этом секторе не должно возникнуть.

Впрочем, в целом ситуация действительно может быть очень сложной.

Трудно ли будет зимой? Да, будет сложно. Возможны ограничения и на 12, и на 14 часов. Особенно это касается Киева. Сейчас Киев – это объективно слабое место в энергосистеме. Но в целом по стране не будет апокалипсиса, не будет худшего сценария. Будет некомфортно и сложно, но местная власть готовится, люди готовятся,

– отметил Харченко.

Заметим, что в основном наши отопительные системы как базовое топливо используют газ. Но для этого так же нужна и электроэнергия.

"Сейчас идет очень много подготовки для того, чтобы необходимые газовые системы отопления и насосы для систем отопления, так же как для водоснабжения и канализации, были оснащены резервами питания. Некоторые города даже обеспечивают двойные и тройные резервы для того, чтобы обезопасить систему отопления, канализации и воды в многоквартирных домах. Подготовка действительно интенсивная, идут большие работы", – заверил директор Центра исследований энергетики.

Какая сейчас ситуация со светом в Украине