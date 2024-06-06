Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому у Києві світло відключають трохи більше, аніж по решті регіонів.

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Посадовець зазначив, що ситуація з генерацією без змін. З урахуванням ремонтів блоків і останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тож обмеження будуть. І якщо не вкладатимемося в графіки, Укренерго вводитиме екстрені обмеження.

У Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це пов'язано, зокрема, з великою кількістю критичної інфраструктури,

– зазначив Коваленко.

Пояснив, що від максимально можливого об'єму споживання віднімається об'єм критичної. І вже залишок розподіляється між всіма споживачами.

Також гендиректор Yasno висловив сподівання, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом.

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