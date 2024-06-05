В ДТЭК предупредили, что в столице существенный дефицит электроэнергии, поэтому отключения будут происходить и в светло-серой зоне.

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В Киеве свет будут выключать на дольше

В компании отметили, что это вынужденная мера, однако отметили, что отключения в светло-серой зоне подпадают под плановые отключения.

Справка. В Киеве графики разбиты на три зоны: Темно-серая зона – это время, когда света нет.

Светло-серая зона – возможные отключения света.

Белая зона – свет есть. Актуальный график отключений в Киеве – по ссылке.

Отключение в светло-серой зоне – это тоже отключение по графику. Если бы ситуация позволяла, в это время дома, которые попадают под эту зону, были бы со светом,

– сообщили в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что в Киеве отключения электроэнергии продолжаются вдвое дольше, чем ожидалось. Количество отключений обусловлено наличием многих объектов критической инфраструктуры в столице и ремонтом атомных блоков.

Правительство готовит постановление, которое должно исправить ситуацию.

Какова ситуация в энергосистеме Украины