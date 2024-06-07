Окупанти запустили по Україні майже 60 засобів повітряного ураження. Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону розказав, чи були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури, передає 24 Канал.

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Ворог не зупиниться

За словами Колісника, на щастя, цієї ночі енергооб'єкти не постраждали. Втім, зазначив посадовець, ворог й надалі намагатиметься бити по цивільній та енергетичній інфраструктурах. Його мета – це повний блекаут. Тому, підкреслив чиновник, ми повинні враховувати всі можливі сценарії, зокрема негативні наслідки – вплив на стабільність роботи енергетики.

Внаслідок обстрілів ми втратили понад 9 кіловат потужності – це наслідок складної ситуації в енергосистемі,

– наголосив Колісник.

Чиновник вказав на дефіцит генеруючої потужності та нагадав про ризик повторних ударів.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на об'єкти енергетики в Україні застосовують графіки обмежень. Міністр енергетики Галущенко заявляв, що протягом останніх місяців окупанти завдали нашій енергосистемі найбільших пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення. Збитки від весняних атак перевищили суму у мільярд доларів.

Зазначимо, що 7 червня по всій Україні цілий день будуть діяти графіки відключення світла. Якщо ліміти будуть перевищені, енергетики вводитимуть аварійні відключення світла.

Комбінований удар 7 червня: що відомо