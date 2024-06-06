На жаль, регулярні російські атаки спричинили великий дефіцит електроенергії в енергосистемі нашої держави. Тому, в Україні вкотре вимушено застосовують обмеження його використання.

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Якими будуть відключення світла 7 червня

Як повідомили в Укренерго, завтра, 7 червня, протягом усієї доби на території нашої держави прогнозується значний дефіцит в енергосистемі. Тому, вимушено будуть запроваджені ліміти на використання електроенергії.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00,

– йдеться у повідомленні компанії.

Також зазначається, що у разі перевищенні встановлених лімітів споживання доведеться застосовувати графіки аварійних відключень.