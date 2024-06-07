Польща разом із країнами-сюзниками підняла у повітря військові літаки через комбіновану російську атаку по території України. Польські військові зробили відповідну заяву.
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Росія завдавала ударів
Польська сторона відзначила, що їх авіація почала працювати в їхньому повітряному просторі. Вони попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".
Активність польської авіації була пов'язана із тим, що Росія завдавала ударів по території України дронами та ракетами.
Така ситуація сталась вже не вперше. Польща піднімала авіацію через російську атаку по території України. Крім цього, раніше ракети Росії, які вона запустила проти нашої держави, порушували повітряний простір Польщі.
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією,
– додали польські військові.
Вночі ворог запустив майже 60 "Шахедів" і ракет
- Росія вночі проти 7 червня атакувала Україну ударними дронами та ракетами. По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони. Ворог запустив по Україні 5 крилатих ракет та 53 "Шахеди". У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих цілей.
- Сили протиповітряної оборони вночі проти 7 червня збили усі крилаті ракети та значну частину ударних дронів. Мовиться про 5 ракет та 48 "Шахедів".
- Ворог завдавав ударів із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія та мис Чауда – Крим. Ракети летіли з Саратовської області. Їх запускали стратегічні бомбардувальники Т-95.